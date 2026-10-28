Manifattura Tabacchi, ’13 edifici su 16 completati, due anni per finire’

Lo ha detto Roberta Pasinetti, co-amministratore delegato di Manifattura Srl, in occasione del press day alla Manifattura Tabacchi di Firenze.

“Abbiamo davanti a noi ancora due anni che serviranno per completare sia gli investimenti privati che gli investimenti pubblici: però diciamo che ad oggi possiamo mettere il flag di cose fatte su almeno 13 dei 16 edifici che avevamo in programma”. Lo ha detto Roberta Pasinetti, co-amministratore delegato di Manifattura Srl, in occasione del press day alla Manifattura Tabacchi di Firenze. “Fino a qualche anno fa erano 16 edifici disegnati su render e su masterplan grafici – ha osservato -, adesso sono edifici che vivono, e che vivono di una vita vera e importante per Firenze”.

Michelangelo Giombini, responsabile di prodotto e consiglio di Manifattura Tabacchi, ha ricordato che “siamo arrivati a Firenze nel 2016 e nel 2018 il progetto è decollato con i primi lavori di bonifica e, soprattutto, con molta pianificazione e progettazione a quattro o sei mani con gli uffici comunali e la Soprintendenza. Oggi, a otto o nove anni dall’inizio di questa avventura, siamo all’80% della realizzazione, con riflessi anche all’esterno delle mura che verranno abbattute e che attualmente limitano la Manifattura Tabacchi rispetto al resto del tessuto urbano”.

All’interno della Manifattura, ha spiegato Giombini, “restano ancora quattro edifici da trasformare: l’hotel, un nuovo edificio direzionale, il piccolo B10, e l’ex centrale termica con la ciminiera, che diventerà un grande luogo di attrazione per Firenze e rappresenterà il completamento della nostra visione per questa ex fabbrica. Infine, c’è l’edificio 9, che rappresenta l’ultimo capitolo della saga residenziale della Manifattura Tabacchi”. (ANSA)