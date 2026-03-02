www.controradio.it Firenze: 39 appartamenti di social housing alla Manifattura Tabacchi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:36 Share Share Link Embed

E’ stato presentato oggi a Firenze il progetto di social housing che vedrà luce negli spazi della ex Maniifattura Tabachi a Novoli. della Entro l’estate 2027 saranno disponibili 39 nuovi appartamenti destinati alla locazione a canone convenzionato con il Comune di Firenze . L’opera è promossa da Manifattura Tabacchi, joint venture costituita da Aermont Capital e CDP Real Asset SGR . Una volta completati i lavori di realizzazione, l’edificio sarà acquistato dal Fondo Housing Toscano gestito da Investire SGR, con principale investitore CDP Real Asset e il sostegno di Fondazione CR Firenze, Regione Toscana e fondazioni di origine bancaria del territorio . L’investimento per l’iniziativa ammonta a nove milioni di euro complessivi, di cui otto provenienti da Fondo Piani Urbani Integrati S.r.l., società gestita da Equiter S.p.A., specializzata nell’allocazione di fondi PNRR per la riqualificazione urbana. L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di rigenerazione urbana di Manifattura Tabacchi, che sta trasformando 110.000 mq di ex complesso industriale in un nuovo quartiere contemporaneo aperto alla città.

Sara Funaro, sindaca di Firenze e Maria Oliva Sacarmuzzi, vicepresidente Fondazione CR