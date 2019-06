Incendio Fi-Pi-Li: chiuso tratto Montopoli-Pontedera

Incendio lungo la Fi-Pi-Li a causa di un camion che trasporta pallets di legno. Immediato l’intervento, sul posto, dei vigili del fuoco. Al momento risulta chiusto il tratto tra Montopoli e Pontendera.

I Vigili del Fuoco del Comando di Pisa e del distaccamento di Castelfranco, stanno intervenendo con quattro mezzi sulla S.G.C. Firenze Pisa Livorno (Fi-Pi-Li), direzione Firenze uscita Montopoli, per l’incendio di un camion che trasporta pallets di legno. Al momento le operazioni sono in corso e non ci sono altre informazioni.