Incendio al Viper: il Comune revoca il divieto di aprire le finestre

Terminate stamani le operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato dalla serata di sabato l’edificio del Viper Theatre di Firenze, in via Pistoiese. Lo dice il Comune di Firenze in una nota per cui venuta meno la presenza di fumi da combustione, i tecnici dell’Asl Toscana centro hanno valutato che non c’è più la necessità di tenere chiuse le finestre e di evitare l’attività all’aperto così come era stato indicato di fare nelle zone limitrofe al teatro, Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano.

“Le autorità competenti hanno disposto la revoca dell’invito a tenere le finestre chiuse e a sospendere le attività all’aperto: non ci sono più rischi legati ai fumi dell’incendio al Viper Theatre. Proseguono le operazioni di bonifica e gli accertamenti – scrive sui social la sindaca Sara Funaro -. Siamo al fianco del gestore e di tutte le persone che negli anni hanno fatto vivere questo spazio, così importante per la musica e la cultura della nostra città. Grazie a vigili del fuoco, polizia, polizia locale e Protezione civile, Asl Toscana Centro, Arpat e tutti coloro che sono intervenuti. Insieme ci impegneremo per restituire futuro a questo luogo e alla sua comunità”.