Controradio Streaming
Lun 25 Ago 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronacaRiassegnato porto alla Ocean Viking: non sbarcherà a Massa Carrara ma a...
ToscanaCronaca

Riassegnato porto alla Ocean Viking: non sbarcherà a Massa Carrara ma a Siracusa

By Viola Giacalone
The Ocean Viking ship of the NGO Sos Mediterranèe with on board 95 migrants rescued off the coast of Libya docks at the port of Marina di Carrara, Italy, 29 January 2023. ANSA/ RICCARDO DALLE LUCHE

La nave che ha tratto in salvo 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia, sta facendo ora rotta verso Siracusa, nuova destinazione dopo che le autorità italiane avevano assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco “1.300 km lontano dall’area del salvataggio e 3 giorni e mezzo di navigazione in più”. Ieri sera l’ong ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica che avrebbe sparato “centinaia di colpi” contro la nave.

Le autorità hanno riassegnato un nuovo porto sicuro alla Ocean Viking, la nave che ieri ha tratto in salvo 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia. L’imbarcazione di Sos Mediterranee, che inizialmente sarebbe dovuta sbarcare a Marina di Carrara, a 1.300 km di distanza dall’area di salvataggio, sta facendo ora rotta verso Siracusa, il nuovo porto di destinazione: “molti di loro fuggono dalla guerra in Sudan. Le autorità italiane hanno assegnato Marina di Carrara come porto di sbarco. 1.300 km lontano dall’area del salvataggio e 3 giorni e mezzo di navigazione in più che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo”. Ieri sera l’ong ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica che avrebbe sparato “centinaia di colpi” contro la nave. In un post su X l’organizzazione ha anche pubblicato le foto dei bossoli e degli oblò in frantumi.

 

Articolo precedente
Incendio al Viper: il Comune revoca il divieto di aprire le finestre
Articolo successivo
Maltratta il fratello disabile a Pisa, finisce in carcere

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30520Cronaca18211Politica4054Cultura & Spettacolo3800Diritti2553Sanità2513

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI