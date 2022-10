🎧 In punta di penna: Off EDD 2022, gli eventi di Nosotras con disegnatrici e scrittrici Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:34 Share Share Link Embed

In punta di penna – Presentazioni libri e talk con disegnatrici e scrittrici per raccontare la visione delle donne altre in occasione del calendario Off EDD 2022. Intervista ad Isabella Mancini presidente di Nosotras negli studi di Controradio.

Nosotras organizza per il terzo anno consecutivo due giornate di incontri, talk, musica e confronto: “In punta di penna” perché quest’anno si vuole mettere l’accento sulla capacità creativa di scrittrici e disegnatrici.

Quattro appuntamenti dunque che vedono ospiti protagoniste d’eccezione come la scrittrice Anilda Ibrahimi, fresca dell’ultima pubblicazione per Einaudi, Volevo essere Madame Bovary, le disegnatrici Anarkikka e Takoua Ben Mohamed, la prima storica attivista in punta di penna e la seconda narratrice di intrecci del mondo interculturale, poi Aicha Aida Bodian, fondatrice della piattaforma Nebua World per progetti imprenditoriali di donne afrodiscendenti, Yvette Samnick, anche lei scrittrice, formatrice e promotrice di cittadinanza attiva, Sumaya Abdel Qader, scrittrice e promotrice di numerosi progetti per i/le nuovi/e cittadini/e. Ad aprire la due giorni un confronto sul senso interculturale della “genitorialità ” sfida che vede professionisti della relazione e nove famiglie confrontarsi per individuare letture contemporanee di una delle più vecchie strutture sociali come la famiglia. L’incontro è organizzato in collaborazione con l’associazione fiorentina Mediamente che si occupa di mediazione familiare e counseling.

A chiudere invece, sabato 22, alle ore 19, il concerto live della cantante Weng Shumei accompagnata alla chitarra dal maestro Ciro Zingone.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede di via Faenza 103 a Firenze e sono a ingresso gratuito ma si consiglia la prenotazione all’indirizzo: donnenosotras@gmail.com

Si invitano gli astanti a partecipare solo se privi di sintomi influenzali.

Di seguito il programma e alleghiamo la locandina degli eventi. Gli eventi fanno parte del calendario OFF del Festival l’Eredità delle Donne.

Venerdì 21 ottobreÂ

14.30-18

Genitorialità e intercultura: il ruolo delle donne – Con Ana Maria Sanchez Duran, Associazione Mediamente; Hafida Bouchida, Ass.Nosotras Onlus e la partecipazione dell’ordine degli assistenti sociali della Toscana.

18,30- 20Â

Incontro con Anilda Ibrahimi, scrittrice.

Riflessioni attorno a “Volevo essere Madame Bovary” (Einaudi)

Sabato 22 ottobreÂ

10-12

Attivismo in punta di penna, a confronto con le donne che disegnano il presente

Con Anarkikka e Takoua Ben Mohamed

16-18,30

La scrittura come arte e come parte. Voci di donne

Con la partecipazione di Aida Aicha Bodian, Abir Essayed, Sumaya Abdel Qader, Yvette Samnick Letture del libro “Le poesie di Rosine” con la poeta Rosine Mahoudo Eyeton.Â

Segue l’esibizione musicale della cantante Weng Shumei accompagnata dal maestro Ciro Zingone.