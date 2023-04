Imprese al femminile in Toscana: tra parità e nuovi incentivi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:13 Share Share Link Embed

Imprese al femminile in Toscana: tra parità e nuovi incentivi – Sono 94 mila le imprese a conduzione femminile in Toscana, oltre 23 mila in area fiorentina, con capacità di adattamento, resistenza, ripartenza e conciliazione dei tempi vita – lavoro.

“Parità di genere e nuovi incentivi per l’Imprenditoria Femminile in Toscana” è il titolo del Convegno che si è svolto stamani in Camera di Commercio a Firenze per informare e attivare le imprenditrici toscane sulle più recenti opportunità statali e regionali che avranno a disposizione.

L’evento è promosso da Unioncamere Toscana, i Comitati Imprenditoria Femminile della Toscana, la Camera di Commercio di Firenze, la Camera di Commercio di Arezzo/Siena, l’Azienda speciale della Camera di Commercio di Firenze PromoFirenze, la Delegazione Toscana Associazione AIDDA.

In particolar modo, con la collaborazione di UnionCamere in qualità di Ente gestore, è stato presentato il bando per la Certificazione della parità di genere promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tiziana Pompei – Vicesegretaria generale Unioncamere e Maria Grazia Maestrelli – consigliera di parità della Regione Toscana, intervistate da Chiara Brilli.

Nel dettaglio, a fine 2022 sono 94.731 le imprese femminili registrate in Toscana; di queste, 83.534 quelle attive. Il 66,5% delle imprese femminili attive sono imprese individuali; le società di capitale sfiorano il 20% (19,8); il 70% delle imprese femminili attive svolgono attività nel ramo dei servizi e/o del commercio. All’interno della città metropolitana fiorentina sono 23.292 le imprese femminili registrate, di cui 20.174 attive.