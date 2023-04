Controradio News ore 7.25 - 12 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio News – Ricerche a tappeto sono in corso per trovare il proprietario del terreno di Vada (Livorno) dove è stato scoperto il cadavere un uomo di 57 anni con ferite da arma da fuoco. Si tratterebbe di un familiare della vittima. I carabinieri stanno effettuando le ricerche in zona, oltre che su strada e in stazioni e porti, e anche dall’alto attraverso l’intervento di un elicottero. A dare l’allarme sono stati dei vicini che hanno avvisato il 112 dopo aver udito degli spari. L’uomo sarebbe stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco ravvicinato, probabilmente un fucile da caccia.

Controradio News –Una donna di 50 anni sarebbe stata morsa da un lupo in una zona isolata di Porcari (Lucca), in Lucchesia, nel tentativo di difendere il suo cane. A riportarlo il sindaco Leonardo Fornaciari su Facebook. Dall’Asl Toscana nord ovest confermano di aver prestato le cure del caso a una signora che sosteneva quanto riportato dal sindaco, facendo scattare l’iter sanitario: è stata quindi sottoposta al siero antirabbia e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

“Non è più rinviabile il Piano nazionale per la gestione delle specie selvatiche”. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il caso di una donna aggredita da un lupo nella Lucchesia, che segue la morte del runner causata da un orso in Trentino. “Due episodi che rappresentano la punta dell’iceberg di una situazione fuori controllo dove – afferma Coldiretti – è ora necessario proteggere i cittadini ma anche salvare le migliaia di pecore e capre sbranate, mucche sgozzate e asinelli uccisi lungo tutta la Penisola”.

Controradio News – La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e poi ha disposto l’autopsia sul cadavere trovato in un canale dell’acqua piovana a Scandicci (Firenze) il 7 aprile. Il canale è stato posto sotto sequestro, così come gli indumenti.

Controradio News – Aspettiamo che la situazione sia stabile e poi faremo un po’ le valutazioni del caso”. Lo ha detto Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana con delega all’agroalimentare, a proposito dei danni alle coltivazioni paventati da alcune associazioni agricole, per effetto delle ultime gelate tardive notturne. “Le associazioni hanno segnalato alcune zone, per fortuna limitate – ha spiegato Saccardi -, in cui purtroppo si temono rischi per le colture, perché il clima mite di qualche giorno fa e poi le gelate di questi giorni ovviamente corrono il rischio di danneggiare alcune coltivazioni”.