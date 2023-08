Immobile occupato in via Ponte di Mezzo, sgombero in corso con due anarchici sul tetto

Immobile occupato da anarchici in via Ponte di Mezzo, sgombero in corso – Lo sgombero di un edificio occupato da anarchici è in corso a Firenze da parte delle forze dell’ordine in via Ponte di Mezzo. Lo stabile è stato raggiunto dalle autorità per eseguire il provvedimento ed è presidiato da polizia e carabinieri. Le operazioni sono in corso, ci sono alcune proteste. Secondo quanto si apprende lo sgombero procede regolarmente.

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha delegato la Digos della questura all’esecuzione, secondo quanto si apprende da fonti di agenzia, del sequestro preventivo di un immobile, situato in via Ponte di Mezzo 32, occupato da anarco antagonisti.

Il provvedimento del gip era stato emesso il 28 novembre scorso. L’iniziativa, spiega la Procura, “si colloca nel quadro di una piu’ ampia azione concertata con l’autorita’ di pubblica sicurezza, al fine di coniugare le esigenze investigative e quelle di ordine pubblico, e che ha visto l’esecuzione di plurimi decreti di sequestro preventivo di edifici occupati abusivamente”. Tra questi, il 17 giugno scorso, anche l’hotel Astor di via Maragliano dove e’ scomparsa la bambina peruviana Kata.

Due anarchici sono saliti sul tetto dell’edificio dopo che una ventina di loro, in precedenza, si erano posizionati sull’incrocio stradale di via Mariti ostacolando i veicoli in transito per circa mezz’ora. Per far riprendere il traffico le forze dell’ordine li hanno allontanati dalla strada, spingendoli di lato sul marciapiede con l’ausilio degli scudi. Lo sgombero continua tra le proteste con due anarchici al momento posizionati sul tetto.