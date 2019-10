Imam del carcere a Firenze si laurea in teologia cristiana

Hamdan Al Zeqri, 33 anni, come riportano oggi il Corriere Fiorentino e Repubblica Firenze, il 15 ottobre discuterà la tesi e diventerà dottore in scienze religiose, titolo che lo abilita anche a insegnare la religione cattolica nelle scuole.

Ex profugo yemenita arrivato ragazzino in Italia 16 anni fa e oggi imam, ovvero guida spirituale musulmana, nel carcere fiorentino di Sollicciano sta per laurearsi in teologia cristiana presso la Facoltà teologica dell’Italia centrale a Firenze. Hamdan Al Zeqri, 33 anni, come riportano oggi il Corriere Fiorentino e Repubblica Firenze, il 15 ottobre discuterà la tesi e diventerà dottore in scienze religiose, titolo che lo abilita anche a insegnare la religione cattolica nelle scuole. Al Zeqri è cittadino italiano dal 2017, lavora in un’azienda aerospaziale del Mugello, e nella comunità islamica fiorentina ricopre il ruolo di responsabile del dialogo interreligioso, e della formazione spirituale coranica ai giovani. Il neo dottore diventerà il primo esponente di una comunità islamica italiana, con incarichi ufficiali, a laurearsi in scienze religiose. Alla discussione della tesi ci saranno sacerdoti e imam da tutta Italia. L’iscrizione di Al Zeqri a teologia cristiana è stata fortemente voluta dalla comunità islamica fiorentina nell’ottica di rafforzare il dialogo interreligioso anche attraverso la conoscenza diretta della religione cristiana, mentre i suoi studi sono stati pagati dalla Curia. Un percorso che lo ha visto per 4 anni di studi con seminaristi, sacerdoti e suore. “Molti dei miei migliori amici sono preti – spiega lo stesso Al Zeqri -. E’ stata un’esperienza per andare oltre gli stereotipi e pregiudizi, per conoscere gli altri oltre i luoghi comuni. Ho scoperto che Islam e Cristianesimo hanno tantissimo in comune sul piano umano e sociale. Resto un musulmano ma sono innamorato di Gesù”.