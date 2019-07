ImagOrbetello: torna il festival fotografico della Costa d’Argento

Parte oggi, venerdì 5 luglio, la settima edizione di ImagOrbetello, il festival fotografico della Costa d’Argento: anche per il 2019 grandi professionisti terranno corsi, lectio, seminari e workshop, ci sarà la premiazione del concorso fotografico e saranno offerte al pubblico mostre prestigiose.

L’associazione culturale ImagO apre il festival con una mostra in stretta connessione con fatti di attualità che riguardano l’intero pianeta: “EverydayClimateChange” (ECC) a cura di Marta Cannoni e Livia Corbò di Photo Op, in collaborazione con James Whitlow Delano e Matilde Gattoni.

Il lavoro, che affronta il tema del cambiamento climatico, riferendosi ad un’ampia serie di fenomeni globali, è un progetto nato da un’idea di James Whitlow Delano e sviluppato da oltre 30 fotografi provenienti da tutti i continenti. Iniziato come un feed di Instagram per sensibilizzare sull’emergenza ambientale, ECC si è trasformato in una mostra itinerante che propone la più ampia selezione di fotografie tratte dal progetto, mai esposta prima.

EverydayClimateChange intende presentare le prove visive che il cambiamento climatico non si verifichi solamente in luoghi lontani e regioni remote, ma ovunque. Come sosteneva Berenice Abbott, “La fotografia aiuta le persone a vedere”: se il cambiamento climatico per alcuni è un’idea astratta, le sue ripercussioni sono evidenti.

ECC propone una visione diversificata del cambiamento climatico: gli autori aderiscono al progetto da ogni continente e hanno visioni differenti, così come lo sono le culture in cui si sono formati. EverydayClimateChange presenta il lavoro di fotografi militanti che condividono una grande varietà di storie, contestualizzando non solo gli effetti delle emissioni dei gas serra, ma anche le possibili soluzioni per attenuarne le conseguenze.

ImagO, con il patrocinio del Comune di Orbetello, del WWF e di Save The Planet, e grazie al sostegno dell’amministrazione comunale, di Enegan, trader di gas e luce green operante a livello nazionale e del consorzio Gitav, apre quindi l’edizione 2019 all’insegna della cura per il nostro pianeta e, in collaborazione con Photo Op, offre, dal 5 luglio al 18 agosto, ad Orbetello, presso la Polveriera Guzman, via Mura di Levante 7, le Fotografie di: Rodrigo Baleia, Nina Berman, Ashley Crowther, James Whitlow Delano, Bernardo Deniz, Sima Diab, Luc Forsyth, Sean Gallagher, Katharina Hesse, Esther Horvath, Ed Kashi, Suthep Kritsanavarin, Matilde Gattoni, Balazs Gardi, Georgina Goodwin, Mette Lampcov, Peter Mather, Gideon Mendel, Palani Mohan, John Novis, Matthieu Paley, Paolo Patrizi, Michael Robinson Chavez, J.B. Russell, Vlad Sokhin, Jeremy Sutton-Hibbert, Sara Terry, Franck Vogel, Elisabetta Zavoli, con il supporto tecnico di Fujifilm.

La mostra sarà inaugurata il 5 luglio alle ore 19:00, alla presenza di James W. Delano e di Livia Corbò di Photo OP, e sarà aperta ogni giorno, fino al 18 agosto dalle 18:00 alle 23:00.

ImagO, facendosi promotrice di temi ambientali, nel corso del festival, organizzerà anche la presentazione di un evento a tutela del territorio lagunare, in collaborazione con i Pescatori di Orbetello e Save the Planet.

Gli altri appuntamenti della manifestazione sono:- 5-6-7 Luglio: Workshop di Storytelling Ambientale con J.W. Delano – Dal 27/7 al 16/8: Mostra “La Superficie Visibile” di Gianpaolo Conti. Inaugurazione il 27/7 ore 19:00 Piazza del Popolo, orario continuato 18:00 23:00 – Dal 24/8 al 8/9: Mostra “La via della bellezza” di Umberto Verdoliva. Inaugurazione 24/8 ore 19:00 Piazza del Popolo, orario continuato 18:00 23:00 – 24 e 25 Agosto: Workshop Street Photography con Umberto Verdoliva – 27/28/29 Agosto: ImagOLab “Fotografare le emozioni nel gioco del teatro” per ragazzi dai 9 ai 12 anni – 31/8 ore 9:00 Corso formativo, gratuito, per giornalisti, presso l’Auditorium di Orbetello, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti. – Dal 31/8 al 8/9: Mostra Concorso Fotografico. Inaugurazione il 31/8 ore 19:00, Polveriera Guzman, orario continuato 18:00 23:00 – 6 Settembre: Incontro con il maestro Gianni Berengo Gardin “La fotografia, un eterno racconto.” – 6-7-8 Settembre: Workshop di fotografia di scena su concerti Jazz con Andrea Boccalini, in collaborazione con Orbetello Jazz Festival – 7 Settembre: Letture Portfolio – 8 Settembre incontro con la Giuria e Premiazione del Concorso Fotografico.