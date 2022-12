“Il Tenco ascolta Nuovi Cantautori Crescono”terza edizione

By

“Nuovi cantautori crescono”, martedì 13 dicembre ore 21.15 per “Il Tenco ascolta” al Teatro Studio di Scandicci i cantautori Delvento, Pratelli e Pacini; ospite speciale Anastasio. Ingresso libero.

Nell’ambito del sodalizio tra il Club Tenco, il Comune di Scandicci e la Scuola di Musica di Scandicci, martedì 13 dicembre 2022 al Teatro Studio Mila Pieralli (via Donizetti 58, Scandicci) alle 21.15 il terzo appuntamento de “Il Tenco ascolta, nuovi cantautori crescono“, una serata all’insegna del cantautorato, con giovani esponenti del panorama musicale: Delvento, Giulia Pratelli, Andrea Pacini, e un ospite speciale, Anastasio. Presenta la serata Giustina Terenzi.

L’appuntamento si inserisce nel progetto formativo “Parole e Musica” nato dalla collaborazione tra il Premio Tenco, il Comune di Scandicci, la Scuola di Musica di Scandicci e sostenuto da Città Metropolitana di Firenze.

“Il gemellaggio tra il mitico Club Tenco e la nostra Scuola di Musica è una delle azioni culturali più preziose nell’ambito della promozione musicale degli ultimi anni – dice l’assessora alla Cultura del Comune di Scandicci Claudia Sereni – Iniziato nel 2020 con il Tenco ascolta alla presenza di Morgan, proseguito con i corsi di scrittura e composizione, oggi acquista per noi un valore tutto speciale, per una edizione dedicata al nostro “signore di Scandicci” Sergio Staino, presidente del Club che oggi sta vivendo un momento difficile e a cui vogliamo far sentire tutta la nostra vicinanza e riconoscenza, anche attraverso questo evento a cui sarà presente il direttore artistico Sergio Sacchi”

GIULIA PRATELLI – Cantautrice, ha collaborato con Grazia di Michele e Ruggeri. Nel 2013 è in tour nei teatri con Marco Masini. E’ parte del cast di EdicolaFiore su SkyUno e Tv8(2014/2016). Nel 2018 vince il Premio InediTO Colline di Torino, il “miglior testo” al Premio Lauzi e al Premio D’Aponte. Con Tommaso Novi, Giorgio Mannucci, Luca Guidi dà vita a Come è profondo il mare – Omaggio a Lucio Dalla.Collabora con Musica Di Seta e tiene una rubrica sul MAG dal titolo RUBRICHELLI | 10 canzoni per noi. Dal 2017 è affiancata da Zibba, produttore artistico degli album TUTTO BENE (2017) e NEL MIO STOMACO (2022), anticipato dal brano Qualcuno che ti vuole bene, scritto e interpretato insieme a Bianco.

DELVENTO – Delvento, cantautore e produttore, prende in prestito qualsiasi impulso o sensazione gli si presenti sul cammino mischiando così elementi personali, impersonali, storie di gente e stili musicali al fine di creare Musica Intima e non soggetta allo scorrere del tempo. Inizia lo studio della chitarra in giovane età e contemporaneamente trova nella scrittura un enorme fonte di emancipazione emozionale. Vincitore del premio “FEM (Fondazione estro musicale) Milano” con il brano “Ciao Bambina” ha all’ attivo esibizioni nei migliori club d’Italia. Recentemente sono usciti su tutte le piattaforme “Miserere” e “Fughe e Dintorni” primi due brani del Progetto Delvento in collabarozione con Art Show.

ANDREA PACINI – Cantautore rock, 24 anni di Firenze, ha all’attivo cinque pubblicazioni di cui la più recente “Adamo ed Eva” uscita in dicembre 2021. Finalista Festival del Garda 201 e con i suoi primi due singoli è entrato a far parte delle prime posizioni delle Classifiche Emergenti Indipendenti. Con “Volo da Solo” ha partecipato alla Semifinale Nazionale di Area Sanremo 2018. Pacini ha lavorato ad un progetto di brani cover che rappresentano il mondo del Rock, una mini-storia del rock presentato attraverso tre cover in acustico visibili su YouTube. Col singolo “Colpa del Destino” è sbarcato nelle playlists Spotify statunitensi.