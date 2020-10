Il Teatro Limonaia riparte con una nuova stagione Stra_Ordinaria

Teatro, danza, musica e altri eventi: la nuova stagione del Teatro Limonaia durerà fino a maggio

In questo momento caratterizzato dall’emergenza sanitaria per la diffusione del Covid-19 e le sue attuali ricadute sociali che hanno riacceso tra l’altro la dialettica tra globalità e località, territorio e lavoro, la Stagione teatrale 2020/2021 di Sesto Fiorentino rivede e, nello stesso tempo, conferma il senso della sua proposta teatrale, i suoi mestieri e il luogo dell’esperienza pubblica artistica dello spettacolo dal vivo nell’ambito di una comunità territoriale che vive già da mesi una quotidianità radicalmente cambiata.

La proposta artistica si misura con il paradosso dell’obbligatoria ridotta capacità di pubblico e con nuove forme di relazione della condivisione dell’esperienza teatrale. Così pure la diversa percezione del rischio nei confronti dell’altro e la contemporanea riscoperta della necessità degli altri stanno ridefinendo le relazioni e le tensioni tra singoli e gruppi, individui, amici, congiunti e il tessuto stesso del contesto sociale, dunque dei servizi, dello Stato, dei territori.

La stagione teatrale al Teatro Limonaia è la proposta di Attodue/LaboratorioNove, Teatro della Limonaia e Company Blu, strutture con vocazioni produttive, formative, artistiche e culturali tra il teatro di prosa, la danza e le performing arts della scena contemporanea. Un programma che in primo luogo riflette creatività, ricerca e sperimentazione multidisciplinare.

Come ogni anno, la Stagione teatrale è vetrina di queste attività, ma anche spazio di ospitalità per artisti e compagnie collegate all’identità artistica delle strutture che gestiscono e risiedono stabilmente al Teatro Limonaia.

La Stagione 2020-2021, pur confermando la vocazione produttiva e la forza del progetto di “residenza teatrale multipla” con particolare attenzione a giovani artisti di teatro e di danza, continua a costruire un nuovo modello di collegamento tra il teatro, la città e il territorio che lo ospita.

Particolare attenzione è sempre rivolta al nuovo pubblico attraverso il delicato rapporto con le scuole e le università; uno sguardo attento alle realtà sociali che vivono e lavorano nel nord-ovest fiorentino e un dialogo profondo fra il teatro e i più significativi raggruppamenti artistici del territorio; così, ad esempio, la riconferma del Festival Sesto Jazz della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino, la stagione di teatro-ragazzi, il rapporto con la Sezione soci Unicoop di Sesto Fiorentino e Calenzano.

Tutto questo per restituire e costruire, con il massimo impegno possibile, una visione di normalità nuova, Stra_Ordinaria appunto, per la comunità tutta.

Calendario Stagione 2020\2021

24/25 ottobre Teatro come differenza | UROBORO

30 ottobre Company Blu | LO SPAZIO, IL CORPO, LO SGUARDO . Progetto Studio Azzurro . Coreografie Company Blu.

7/8 novembre Ass. Cult. Teatro della Limonaia | DAL PROFONDO DEL MIO CUORE

15 novembre Pilar Ternera | FIRDA KAHLO! VIVA LA VIDA!

22 novembre Virgilio Sieni, Alessandro Certini | FORME DELL’AMICIZIA

27 novembre Paola Lattanzi | BEING&DOING AND THE SPACE IN BETWEEN + Giuseppe Vincent Giambino | FF

28 novembre Sara Sicuro, Agneze Lanza | LA REVERIE + Company Blu | NON QUI, NON ORA

29 novembre Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio | A LEZIONI DI TEATRO

6 dicembre Compagnia Teatrale Universitaria Binario di Scambio | A LEZIONI DI TEATRO

12 dicembre Nicola Simone Cisternino, Maria Vittoria Feltre, Luca Zanni | THEIMPORTANCEOFDANCINGLIKEANIDIOT + Compania XE | IN SOSPESO

19/20 dicembre Teatro Elettrodomestico – Atto Due | SUPERSOCRATES

10 gennaio Teatrino dei fondi | MIGNOLINA RAP [Linea_R stagione Ragazzi]

16 gennaio Ass. Culturale Zera | SPAZI racconto di una fioritura

17 gennaio Atto Due | POVERO RE! UN PUTIFERIO DI FIABE [Linea_R stagione Ragazzi]

31 gennaio Company Blu | NEMICI NEGAT(T)I [Linea_R stagione Ragazzi]

6/7 febbraio Valentina Banci | I GIGANTI DELLA MONTAGNA

12/13/14/19/20/21 febbraio Ass. Cult. Teatro della Limonaia | DRACULA

14/21 febbraio Ass. Cult. Teatro della Limonaia | ITALIA IN FABULA [Linea_R stagione Ragazzi]

26/27/28 febbraio Scuola di Musica di Sesto Fiorentino B. Bartoletti | SESTO JAZZ FESTIVAL

6/7 marzo Ass. Cult. Teatro della Limonaia | UNA STAGIONE ALL’INFERNO

12 marzo Baglioni, Bellani – Atto Due | GIANNI

13 marzo Baglioni, Bellani – Atto Due | MIO PADRE NON E’ ANCORA NATO

14 marzo Baglioni, Bellani – Atto Due | SEMPRE VERDE

20 marzo Cie Twain | A LITTLE SOMETHING

21 marzo Company Blu | GNOMI [Linea_R stagione Ragazzi]

24/25/26/27/28 marzo Atto Due | WOYZECK

17 aprile Versiliadanza | HEY MAN!

24/25 aprile ESSERE IN VOLO – Comp. Simona Bucci | IL GATTO CON GLI STIVALI

