Firenze: divieto ‘stazionamento’ in p.zza Repubblica, Sant’Ambrogio e p.zza Strozzi

lo ha annunciato il sindaco Nardella. “Nelle scuole abbiamo trovato un accordo con la Fondazione Cr Firenze e direzione sanità della Regione Toscana per applicare test salivari a tutti i 33mila ragazzi e studenti della città di Firenze, dalla scuola materna fino alla media”

‘Oggi abbiamo tenuto il Comitato metropolitano con la prefetta e i 42 sindaci della Metrocitta’ di Firenze. Abbiamo stabilito i criteri, condivideremo con Asl e prefettura gli interventi, domani avremo il Cosp e portero’ una lista di aree dove poter vietare la sosta delle persone per evitare gli assembramenti: saranno aree nel centro storico, anche molto famose, tipiche della movida, come piazza della Repubblica, piazza Strozzi e S.Ambrogio. Ci sara’ divieto di stazionamento’. Cosi’ il sindaco di Firenze Dario Nardella alla trasmissione ‘Oggi e’ un altro giorno’ su Rai 1. “Manterremo il contingentamento di piazza S.Spirito – ha aggiunto Nardella -. E’ ovvio che ci vogliono gli agenti: vedremo qual è la disponibilità delle forze dell’ordine per capire in quali aree effettivamente possiamo applicare questi limiti. E’ inutile imporre queste regole se non siamo in grado di rispettarle con i controlli”.

Nardella ha sottolineato che "il tema della scuola viene gestito in collegamento con quello dei trasporti, sono problemi integrati tra di loro". Sui trasporti "abbiamo rafforzato le linee urbane e extraurbane, ma non basta. E' un bene che la ministra De Micheli abbia annunciato i 200 milioni di euro, che servono immediatamente: senza soldi non possiamo chiedere alle aziende di aumentare" i mezzi.