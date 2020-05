Il nuovo album di Enrico Rava ‘For Mario (live)’. Ascolta l’intervista

“For Mario (live)” di Enrico Rava, Matthew Herbert e Giovanni Guidi. Registrato dal vivo durante il tour 2016, il disco è dedicato al manager e amico Mario Guidi. Ascolta l’intervista di Davide Agazzi

For Mario (live) è la fotografia di un momento storico e l’omaggio ad una persona che non c’è più: registrato durante il tour del 2016 dal trio composto dal veterano Enrico Rava, il produttore inglese Matthew Herbert e Giovanni Guidi, il nuovo album vuole ricordare, già dal titolo, Mario Guidi, storico manager di Enrico e padre di Giovanni.

Cinque canzoni registrate in date diverse ed uscite solo in formato digitale, lo scorso venerdì 22 maggio, per la Accidental Records, l’etichetta dello stesso Herbert. “Se io devo fare un concerto, senza potermi avvicinare al pubblico o ai musicisti.. con la la paranoia che tutto sia stato sanificato.. dal palco alla camera d’albergo..beh così no, così non mi interessa tornare a suonare” ha affermato Rava nell’intervista.

Info

ASCOLTA