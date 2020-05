Firenze: riparte ‘palestre all’aperto’ da 28/5

L’iniziativa dell’assessorato allo sport di Palazzo Vecchio, in collaborazione con l’Uisp, si propone di ampliare ulteriormente l’offerta di attivita’ motoria all’aria aperta, con l’obiettivo specifico di promuovere una corretta e costante attivita’ fisica rivolta alle persone di tutte le eta’, valorizzando nel contempo gli spazi verdi cittadini.

In ogni quartiere e’ stato individuato un giardino o un parco dove, in estate (giugno, luglio e prime tre settimane di settembre), le persone verranno coinvolte in un’attivita’ motoria

libera e non organizzata, ma stimolata, seguita e assistita da tecnici qualificati dell’Uisp: l’adesione e’ volontaria e gratuita, si potra’ partecipare – con guanti e mascherina – fino

al raggiungimento dei posti disponibili. I luoghi interessati sono quelli i giardini di piazza Tasso, Bellariva, piazza Elia dalla Costa, boschetto di Soffiano e giardino del Lippi in via Fanfani: due le fasce orarie, dalle 9 alle 9.40 e dalle 9.50 alle 10.30. ‘Dopo oltre due mesi di lockdown – ha sottolineato l’assessore allo sport Cosimo Guccione – i cittadini hanno sicuramente una gran voglia di riprendere l’attivita’ fisica magari con una guida che li possa supportare in maniera

adeguata, soprattutto dopo questo lungo periodo di stop’.

‘Parchi e giardini – ha ricordato l’assessore all’ambiente Cecilia Del Re – possono essere luoghi sani e belli dove fare attivita’ sportiva, prestando naturalmente massima attenzione

alle norme di sicurezza’.