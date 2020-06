Il Maggio riparte in streaming a pagamento

🔈Firenze, un concerto in streaming per ricominciare, e spettacoli all’aperto se il meteo lo consentirà : Il Maggio Musicale Fiorentino riprende l’attività con un programma di spettacoli che sta prendendo forma in questi giorni.

Si parte con il concerto di canto che vedrà protagonista il tenore Francesco Meli, con l’orchestra de Il Maggio diretta da Marco Armiliato, il 7 giugno alle 20. Orchestra schierata, con le distanze dovute. Ma senza pubblico.

Il concerto, che vedrà Meli impegnato in arie verdiane da Trovatore, Simon Boccanegra, Macbeth, Ballo in maschera, sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma Idagio, con biglietti ‘virtuali’ a 9,90 euro. Dal concerto verrà tratto anche un disco.

Dopo, sarà la volta di una serie di concerti diretti da Zubin Mehta, dal 20 giugno al 7 luglio, dedicati a musiche di Schubert, Mozart e Haydn, e un concerto di Daniele Gatti il 27 giugno.

“Abbiamo ‘inventato’ questo programma in pochi giorni, e lo stiamo ancora valutando. Vedremo l’esperienza che avremo con l’orchestra in questa settimana”, ha spiegato in videoconferenza il sovrintendente Alexander Pereira, che ha promesso per il futuro ulteriori novità e un grande progetto internazionale, oltre al recupero di due opere parte del programma originario della stagione (Un ballo in maschera e La Traviata) con numero ridotto di repliche.

Proprio le due opere verdiane, in versione concertante, potrebbero essere l’occasione per una ripresa degli spettacoli col pubblico presente dal vivo, con una quantità di spettatori superiore ai soli 200 che sarebbero consentiti all’interno del teatro, sfruttando la cavea all’aperto.

“Dipende naturalmente dal tempo – ha sottolineato Pereira – ma se c’è bel tempo, visto che la cavea ha una capacità di 2.000 posti, potremmo avere intorno alle 7-800 persone” rispettando le norme sul distanziamento, anche se “è ancora da analizzare” il modo in cui disporre coro e orchestra. Ma la questione è sfidante.

Gimmy Tranquillo ha raccolto le dichiarazioni del sovrintendente del

Maggio Alexander Pereira: