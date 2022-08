Il Balagàn Cafè si ferma causa maltempo

By

A causa dell’allerta meteo e dei forti temporali che hanno colpito in queste ore la città di Firenze l’ottavo appuntamento con il Balagàn Café di questa sera, giovedì 18 agosto, nel giardino della Sinagoga di Firenze è stato rimandato. Il Balagàn Café riprenderà la prossima settimana, giovedì 25 agosto con la kermesse giunta alla decima edizione dal titolo: “Toscana: Crocevia di culture”.

Dalle ore 19.30 l’aperitivo musicale, il “Muzika Shelanu” con Ras-Cantabria, alle ore 20,30 l’incontro dal titolo: tradizioni musicali ebraiche in Toscana in collaborazione con il Centro Leo Levi, la presentazione del progetto Piccole Gerusalemme di Toscana del Thesaurus della Musica Ebraica Italiana (con il contributo di Fondazione CR Firenze). Alle ore 21,30 il concerto “Il canto delle sapienze” di e con il M° Rj Moretti, pianoforte, ed il quartetto d’archi (Nicola Tassoni, violino; Erica Mason, viola; Giada Ester Gallo, violoncello; Pierluca Cilli, contrabbasso).

Ricordiamo che il Balagàn Café proseguirà per tutti i giovedì d’estate fino all’1 settembre.

Le visite guidate alla Sinagoga e al Museo ebraico, al costo di 10 euro, su due turni alle ore 19,30 e alle 20,30, saranno tenute da operatori dedicati; per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383.

Per l’apericena i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione su https://www.jewishflorence.it/mostre-ed-eventi/ (offerta di partecipazione 10 euro).