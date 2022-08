Maltempo, Firenze: alberi sradicati al Galluzzo e un immobile evacuato all’Isolotto

Al momento risultano tre i feriti a Firenze. Oltre alla persona al mercato del Galluzzo, ci sono i due occupanti di un’auto, feriti lievi, che percorrevano viale Manfredo Fanti quando è andato giù un albero.

Sradicati quasi tutti gli alberi della ottocentesca piazza Acciaioli a Galluzzo dove c’era il mercato, una persona è rimasta colpita da un ramo, il cedimento di una pianta molto alta all’Isolotto, in via delle Acacie. C’è anche qeusto nel bollettino dei danni provocati dal maltempo questa mattin a Firenze.

All’isolotto l’albero si è appoggiato a un palazzo di quattro piani, ricoprendolo fino al tetto. L’edificio, secondo quanto si apprende, è stato evacuato in attesa di verifiche.

Sempre a Firenze sono segnalati problemi per alberi e rami caduti a Poggio Imperiale, alle Cascine (dove la tramvia è stata bloccata), viale Paoli, Argingrosso, viale Amendola, via del Ronco Lungo, via dei Vespucci, viale degli Olmi, piazzale Vittorio Veneto, via del Ponte a Greve. La protezione civile fa sapere di aver già ricevuto 15 richieste di intervento in varie zone per alberi caduti, e ha attivato sei squadre di volontari.

Anche a Bagno a Ripoli (Firenze) il comune più colpito dal nubifragio di Ferragosto, alberi caduti in via Chiantigiana, via Costa, via di Tizzano, via Roma altezza Pieve a Ripoli, via Villamagna e via Montisoni. Il sindaco Francesco Casini invita a prestare “massima attenzione”. Si segnalano inoltre blackout nelle frazioni di Grassina e Candeli. Publiacqua spiega che “a causa di interruzione dell’energia elettrica ai nostri impianti, si verificheranno problemi di approvvigionamento a Impruneta, San Casciano Val di Pesa e Strada in Chianti”