Balagàn Cafè con Tu Be’Av

Il Balagàn Café giovedì 11 agosto con Tu Be’Av: la festa dell’amore, i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo diretti da Enrico Fink e il concerto in ricordo di Erriquez dei Bandabardò

“Toscana: Crocevia di culture”, questo il titolo della kermesse giunta alla decima edizione che vedrà, giovedì prossimo (11 agosto) il Balagàn Café interamente rivolto alla celebrazione del tema dell’amore, con il Tu B’Av, l’ultima festività dell’anno ebraico. Dalle ore 19,30 l’aperitivo musicale, il “Muzika Shelanu” con Enrico Fink e i solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo con Danze per un matrimonio ebraico.

Alle ore 20.30 un momento per celebrare l’amore in tutte le sue forme portando un messaggio di pace e amore fra tutti gli esseri umani. La comunità ebraica celebra la Festa di Tu B’Av, la ricorrenza ebraica dedicata agli innamorati. Per l’occasione l’artista Sharon Levy preparerà delle speciali creazioni floreali in carta: i primi 50 a venire a ritirare la loro apericena riceveranno un fiore di Sharon in omaggio.

Alle ore 21.30 il concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo per ricordare Enrico Greppi (in arte Erriquez), voce e anima della Bandabardò.

Ricordiamo che il Balagàn Café proseguirà per tutti i giovedì d’estate fino all’1 settembre. Le visite guidate alla Sinagoga e al Museo ebraico, al costo di 10 euro, su due turni alle ore 19,30 e alle 20,30, saranno tenute da operatori dedicati; per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 055290383.

Per l’apericena i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione su https://www.jewishflorence.it/mostre-ed-eventi/ (offerta di partecipazione 10 euro).