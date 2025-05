www.controradio.it 🎧 Iginio Massari: “lo zuccotto?”E’ un’eccellenza mondiale, ma Firenze lo ha dimenticato” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

Lo ha affermato Iginio Massari, maestro di pasticceria, presentando oggi a Palazzo Vecchio l’evento Apei del 18 maggio dedicato al Rinascimento

Se Firenze fosse un dolce di pasticceria “sarebbe più di un pasticcino, potrebbe avere la caratteristica del territorio nazionale: però per eccellenza ci ricordiamo nell’epoca più moderna lo zuccotto, che avete abbandonato come fiorentini, ma che fanno nel resto del mondo”. Lo ha affermato Iginio Massari, maestro di pasticceria, presentando oggi a Palazzo Vecchio l’evento Apei del 18 maggio dedicato al Rinascimento

“Nella nostra associazione Apei, ambasciatori pasticceri delle eccellenze italiane, dove ci sono anche i gelatieri e cioccolatieri – ha detto -, l’intenzione è di mettere insieme le nostre esperienze e regalarle agli altri, perché se le tieni per te vuol dire che non sei capace a fare il tuo lavoro. Firenze rispecchia questa cosa, la rispecchia per l’ambiente che ha, la storia: se ci sono 23 milioni di turisti che vengono a visitare Firenze ci sarà un perché, no? Il perché è rappresentato dall’arte, dalla bellezza. L’uomo non è mai sufficientemente nutrito dalla bellezza, per il semplice motivo che non ingrassa nessuno. Ritengo che Firenze ha tutte queste capacità e rappresenta un po’ quella che è l’artigianalità”.

I dolci dell’evento di Firenze saranno a tema per ogni gruppo di pasticceri: “Ci saranno delle presentazioni artistiche – ha affermato Massari – che sono fatte con zucchero, cioccolato o altre cose: il mio gruppo rappresenterà Giuseppe Arcimboldo, rappresenterà frutta e verdura, ogni elemento avrà il frutto di base da presentare, o il legume, che si può trasformare in dolce. Vorrei ricordare una cosa: la dolcezza, se è eccessiva, fa scomparire la parte aromatica, perciò quasi tutti quelli di Apei lavorano con circa il 40-50% di zucchero in meno che nella normalità, e per molte cose anche con l’85% di zucchero in meno di quello che si mangiava 10-15 anni fa”.

Il tema del Rinascimento come fil rouge gastronomico, ma anche omaggio alla storia e alla cultura fiorentina: l’Associazione ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana (Apei), presieduta da Iginio Massari, ha presentato il suo annuale seminario pubblico, che si tiene domenica 18 maggio a Firenze, con la collaborazione di Confcommercio. “Sarà un evento unico – ha detto Massari – ma soprattutto un’occasione per celebrare l’eccellenza della pasticceria italiana, la ricchezza della cultura fiorentina e i valori del Rinascimento, in un connubio di gusto, arte e tradizione”.

L’ingresso è gratuito in due fasce orarie (15-17 e 17-19), previo ricevimento degli speciali Fiorini in distribuzione attraverso i canali di Confcommercio Toscana: 12 postazioni di maestri dell’alta pasticceria e della gelateria presenteranno pièce artistiche e creazioni mignon. Durante il seminario ci saranno dimostrazioni di gruppi di pasticceri che reinterpreteranno opere e personaggi iconici del Rinascimento, come Leonardo da Vinci e Filippo Brunelleschi. Sono previsti momenti dedicati al Calcio fiorentino, a rappresentanze degli antichi mestieri fiorentini e di Artex, Centro per l’artigianato artistico e tradizionale della Toscana.

“L’evento dedicato ai maestri pasticceri Apei rappresenta un’opportunità straordinaria per immergersi in un universo di sapori autentici e creazioni raffinate”, ha affermato la sindaca Sara Funaro, sottolineando che “questa iniziativa, inoltre, unisce la valorizzazione dell’eccellenza a un importante gesto di solidarietà, perché la bellezza sia un patrimonio di tutta la nostra comunità”, ha affermato la sindaca Sara Funaro. Apei donerà infatti 3.000 pezzi di Panfrutto da 250 grammi a realtà benefiche di Firenze, un gesto di solidarietà per sottolineare il legame tra la pasticceria e il territorio.

