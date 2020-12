Iacopo Melio positivo al covid, migliaia i messaggi di incoraggiamento

Attivista disabili e consigliere Toscana annuncia positività al virus su facebook

L’attivista per i diritti dei disabili, fondatore della onlus #Vorreiprendereiltreno e campione di preferenze del Pd alle ultime elezioni regionali, ha annunciato ieri sera la sua positività in un post sui social.

“Iacopo Melio ti aspetto al più presto al mio fianco per le sfide che ci attendono. Siamo tutti con te per sconfiggere questo male invisibile, non mollare!”. Così il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha scritto su Facebook dopo aver letto sui social che Iacopo Melio è positivo al Covid.

“Sono positivo al Covid – ha scritto il consigliere Iacopo Melio-, lo scrivo perché devo inevitabilmente annullare ogni impegno, e per motivare la mia assenza nel prossimo periodo, si spera breve. E poi perché se mi sono ammalato io che non esco da un anno, e che vivo in una famiglia estremamente attenta e isolata dagli altri, significa che davvero può capitare a chiunque”. Il post ha raccolto in poche ore migliaia di messaggi di incoraggiamento tra cui i commenti del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, del sindaco di Firenze, Dario Nardella e del cantante Lorenzo Baglioni. “Auguri di pronta guarigione e un veloce recupero” anche da parte della capogruppo in Consiglio regionale del M5s, Irene Galletti, che in una nota dice di aver “appreso con preoccupazione la notizia della positività” di Melio.