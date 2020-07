Regionali in Toscana: Iacopo Melio capolista Pd a Firenze

Iacopo Melio, attivista per i diritti civili, oltre che disabile, e fondatore dell’associazione #vorreiprendereiltreno, sara’ il capolista del Pd a Firenze per le regionali in Toscana. Lo rende noto lo stesso Melio annunciando su facebook di aver accettato la candidatura offerta dal Pd.

‘Dopo una bella chiacchierata con Eugenio Giani e con Simona Bonafe’ sul futuro della mia amata terra, ho accettato di candidarmi come capolista a Firenze per il Consiglio regionale della Toscana per il Partito Democratico (che ringrazio per la fiducia, dal partito regionale alla segreteria nazionale). Mettero’ al centro, ovviamente, le tre parole chiave che da sempre mi accompagnano: diritti, liberta’ e

uguaglianza’.

Melio sottolinea che ‘dopo essermi preso del tempo per riflettere con attenzione ho deciso adesso di accettare quest’ultimo invito a provare a portare nelle istituzioni le

idee e i valori che da sempre promuovo insieme a voi. E lo faro’ in modo libero come mi avete conosciuto (talvolta sbagliando, talvolta esagerando, talvolta con leggerezza ma sempre nella massima serieta’), condividendo quel messaggio di inclusione universale che abbiamo costruito non senza fatica: temi civili

che, se saremo uniti oltre ogni colore, potrebbero diventare proposte, sviluppi, progetti concreti nell’interesse di tutti. E da fuori – conclude – questo non sempre e’ possibile e dobbiamo esserne consapevoli’.