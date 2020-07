Coronavirus: individuato un cluster familiare a Lucca

Si tratta, spiega la Asl in una nota, di una coppia di 47 e 44 anni e di due minoti, tutti risultati positivi al Coronavirus.

“La famiglia è tornata nei giorni scorsi in auto dal paese di origine, la Romania, passando anche dall’Ungheria. Adesso si trova in isolamento domiciliare nella propria abitazione alla periferia di Lucca”, spiega ancora l’azienda sanitaria.

L’igiene e la sanità pubblica dell’Asl Toscana Nord Ovest “sta completando l’indagine epidemiologica sui contatti stretti, che sono già in isolamento domiciliare, e sta mettendo in atto tutte le azioni necessarie per contrastare l’espandersi del contagio”.