Its Mita, pubblicati i bandi di selezione per i corsi del biennio 2025-2027

Sono online i nuovi bandi di selezione relativi alle iscrizioni ai corsi pubblici I.T.S. MITA per il biennio 2025-2027, cofinanziati dal ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso Regione Toscana e il Fondo Sociale Europeo 2021-2027. I.T.S. Mita – Made in Italy Tuscany Academy ha sede a Scandicci e organizza formazione in tutto il territorio toscano a seconda delle richieste provenienti direttamente dal mondo del lavoro.

I corsi per il biennio 2025-2027 sono rivolti a giovani tra i 18 e i 35 anni in possesso di un diploma di scuola superiore e offrono una formazione altamente qualificata e professionalizzante, pensati per valorizzare le competenze e facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro. L’avvio dei corsi è previsto entro novembre 2025 .

A fine del percorso verrà rilasciato il diploma di specializzazione e il titolo di tecnico superiore per il Made in Italy- Settore Moda (V Livello EQF).

I 10 corsi del biennio 2025-2027

Tecnico processo e prodotto pelle

Tecnico management processo e prodotto pelle

Tecnico management accessori metallici e gioielli

Shoes and sneakers techinician and designer

Luxury Pattern Making

Luxury Garment Developing and Prototyping

Jewelry management and design technician

Fashion Sustainability Technician

Fashion Designer and Product Developer

Fashion and luxury sales expert

Occupazione al 96% al termine degli studi. Le 800 ore di stage previste garantiscono un ponte diretto tra scuola e lavoro.

25 studenti

Il gruppo classe è a numero chiuso per assicurare la massima attenzione e sostenere al meglio ogni studente nella sua formazione.