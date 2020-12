“Aquamarine” il singolo d’esordio di Lady In The Radiator

‹‹ Aquamarine nasce dalla necessità di qualcosa che scorre mentre tutto è fermo, ed è infatti figlia del periodo che stiamo vivendo. È la rappresentazione non solo di un sogno fantastico, ma anche di una forza ritrovata, la consapevolezza di una speranza ››, dice la band.

Il brano sarà presentato live in anteprima assoluta durante la serata finale della “Computer Age Edition” del Rock Contest in diretta lunedì 21 dicembre alle 21:00 sulle pagine facebook di Rock Contest , Controradio, Rockit, Audioglobe, GiovaniSì. Il video, realizzato anche grazie alla vittoria del Rock Contest, è stato prodotto da Blanket Studio presso il Blue Moon Studio .

Formati nel 2019 e vincitori della XXXI edizione del Rock Contest di Controradio, che ha visto in giuria artisti del calibro di Diodato, Vasco Brondi, Andrea Appino e Rachele Bastreghi, i Lady in the Radiator stanno preparando l’uscita di altri due singoli che anticiperanno l’album d’esordio.