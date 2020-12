“Amore libera tutti” a Pistoia la mostra di Antonello Ghezzi

La mostra personale “Amore libera tutti” del duo artistico formato da Nadia Antonello e Paolo Ghezzi – alla Galleria ME Vannucci di Pistoia. Inaugurazione sabato 19 dicembre dalle 11.00 alle 20.00



Antonello Ghezzi sono riusciti a ricreare un’atmosfera calda e accogliente, in linea con la tematica principale della mostra, a cura di Manuela Valentini: l’amore, da intendere come legame affettivo tra persone che si vogliono bene; un omaggio alle unioni sentimentali che consente di celebrarle come valori preziosi da proteggere e custodire.

Nelle sale post-industriali della galleria sono state allestite 13 opere, di cui 8 pensate appositamente per l’occasione. Si tratta prevalentemente di installazioni intese a portare l’arte nella vita quotidiana, al fine di generare nuove e straordinarie prospettive da cui guardare al mondo. Nuvole, cieli stellati e semafori che danno un magico “via libera per volare”, non soltanto veicolano messaggi di romanticismo, solidarietà e leggerezza, ma contribuiscono anche a rendere possibile ciò che potrebbe esistere soltanto nelle fiabe.

Per garantire la massima sicurezza è necessario comunicare la vostra visita alla mostra scrivendo a [email protected] vannucciartecontemporanea.com oppure telefonando al +393356745185. www.vannucciartecontemporanea. com

Fino al 14 febbraio 2020, da mercoledì a sabato, 09.30-12.00 / 16.30-19.30 Domenica, lunedì e martedì su appuntamento