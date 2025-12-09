I vincitori del premio di letteratura per ragazzi Laura Orvieto

La Fondazione Premio Laura Orvieto – Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux annunciano i vincitori e la Cerimonia di Premiazione del premio di Letteratura per ragazzi Laura Orvieto, il 10 dicembre 2025 – Firenze, Palazzo Strozzi, Sala Ferri.

L’avventura di diventare grandi e una favola onirica che accende la speranza. La giuria del Premio di Letteratura per Ragazzi Laura Orvieto ha annunciato oggi i vincitori. Per la categoria 6-11 anni vince Daniele Mencarelli con Adelmo che voleva essere settimo (Mondadori 2025). Per la categoria 12-15 anni Peppe Millanta con Il Pescatore di stelle, illustrazioni di Lavinia Fagiuoli (Rizzoli 2025). Daniele Mencarelli con Adelmo che voleva essere settimo (Mondadori 2025) è il vincitore per la categoria 6-11 anni. Dall’acclamato autore di Tutto chiede salvezza (2020, Premio Strega Giovani, dal quale Netflix ha tratto una serie TV), una storia senza tempo dal respiro dei grandi classici, capaci di raccontarci l’avventura di diventare grandi. Gli altri finalisti erano: I desideri degli animali di Chiara Carminati e Pia Valentinis (Aboca 2025), E poi c’è la terra di Giulia Ceccarani (Topipittori 2025). Peppe Millanta con Il Pescatore di stelle, illustrazioni di Lavinia Fagiuoli (Rizzoli 2025) è il vincitore per la categoria 12-15 anni. Una storia che parla di desideri, perduti e ritrovati. Una favola onirica che racconta perché il vero viaggio verso la scoperta di “noi stessi” si compie solo attraverso “l’incontro con gli altri”. Gli altri finalisti erano: Di fuoco e seta di Manlio Castagna (Mondadori 2024), Mal di nebbia di Nicoletta Gramantieri (Emons edizioni 2025). La Cerimonia di Premiazione si svolgerà mercoledì 10 dicembre, alle ore 10.30, nella Sala Ferri del Gabinetto Vieusseux, in Palazzo Strozzi, a Firenze. Fondato a Firenze nel 1953, il Premio di Letteratura per Ragazzi Laura Orvieto è uno dei più antichi premi letterari italiani. È dedicato all’omonima scrittrice – il cui fondo è conservato presso l’Archivio Bonsanti del Gabinetto Vieusseux – per promuovere il valore della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. Il Premio, presieduto da Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux di Firenze, si articola in due sezioni: un’opera destinata ai bambini fra i 6 e gli 11 anni; un’opera destinata ai ragazzi fra i 12 e i 15 anni. La giuria, presieduta da Agata Diakoviez (consulente libraria), è composta da Teresa Porcella (autrice, editor), Sara Campagnolo (libraia) Maria Novella Todaro e Matteo Biagi (insegnanti). I vincitori: Daniele Mencarelli (Roma, 1974), poeta e scrittore, è autore di La casa degli sguardi (2018, Premio Volponi, Premio Severino Cesari Opera Prima, Premo John Fante Opera Prima), Tutto chiede salvezza (2020, Premio Strega Giovani, dal quale Netflix ha tratto una serie TV), Sempre tornare (2021, Premio Flaiano per la narrativa), Fame d’aria (2023, Premio Clara Sereni), Brucia l’origine (2024). Adelmo che voleva essere Settimo costituisce il suo esordio nella narrativa per ragazzi. Peppe Millanta, diplomato all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico, firma la sceneggiatura della serie Blackout – Vite sospese su Rai1, cura le rubriche Quota Mille e Macchemito su Rai Abruzzo. Fondatore della Scuola Macondo, dedicata alle arti narrative, è direttore artistico del festival SquiLibri di Francavilla al Mare (Pescara). Dirige la collana “Comete” (Ianieri Edizioni), dedicata alla narrativa di viaggio. Ha esordito con il romanzo Vinpeel degli Orizzonti (Neo Edizioni, 2018) vincitore di numerosi premi, tra cui Premio John Fante Opera Prima.