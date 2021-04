"I Love Palermo": un grido d’amore che parte dalle periferie Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:19:04 Share Share Link Embed

Ripartire dalle periferie e dai talenti delle nuove generazioni. E’ uscito “I love Palermo”. Scritto da 7 giovani all’interno del laboratorio di musica rap e reggae tenuto da Jaka. Ascolta l’intervista a cura di Davide Agazzi

Il brano è un messaggio d’amore urlato dalla Zisa a tutta la città, perché solo uscendo dalla retorica della periferia come bacino di povertà e criminalità si può veramente rinascere. Con il brano I love Palermo si vuole andare oltre la “Palermo da cartolina” e mostrare un’altra città. Multietnica, ricca di cultura, di contrasti ma sincera, la città dei quartieri e delle periferie.

Un amore difficile e contrastato come scrive uno di loro: “‘Sta città è piccola e ogni cosa che fai poi ti ritorna/ A volte mi piace, a volte ho il mal di mare come in una giostra”. Un amore fatto di accoglienza come recita il ritornello “Il love Palermo/ sento come se fossi nato qua”, una città in cui “La diversità è di casa cà, sai/ Tessuto di culture dunano prestigio/Tra arte e tradizioni cà tuttu è nu prodigio”.

Scritto da 7 giovani del Centro Tau uniti nella Get Up Crew formatasi all’interno del laboratorio di musica rap e reggae “Get up dalla strada al mondo” tenuto dal musicista Jaka. Il brano cantato dalla Get up Crew featuring Jaka è disponibile su tutte le piattaforme musicali (Spotify, Amazon Music, ITunes…).