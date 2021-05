I concerti degli Amici della Musica

Torna il triplo appuntamento degli Amici della musica. Dal sabato al lunedì, con l’Ensemble Micrologus, il trio Lucchesini-Cardaropoli-Giovannini e Il Pomo d’oro

Per la prima volta dopo la riapertura, gli Amici della Musica tornano a proporre, come da tradizione, un fine settimana di concerti al Teatro della Pergola con appuntamenti il sabato, la domenica e il lunedì.

Sabato 22 maggio, alle ore 15.30, si esibirà l’Ensemble Micrologus con L’arte del canto: Dante e la musica, un programma interamente dedicato a Dante che si avventura alla scoperta della musica ai tempi del Sommo Poeta e dei riferimenti musicali che sono contenuti all’interno della Divina Commedia. Tra gli autori eseguiti, Guirault De Borhneil, Betran de Born, Arnault Daniel, Bernard de Vantadorn, Marcabru, Folquet de Marseilla, Marchetto da Padova e anonimi XIII-XIV sec.

Domenica 23 maggio, alle ore 20.00, un maestro della tastiera come Andrea Lucchesini incontra due dei più promettenti giovani talenti della classica nazionale: Gennaro Cardaropoli al violino e Luca Giovannini al violoncello. In programma, la Sonata per violino e pianoforte n.2 in la maggiore e la Sonata in Do maggiore op. 102 n. 1 di L. van Beethoven e il Trio op. 87 di J. Brahms.

Lunedì 24 maggio, alle ore 20.00 sarà la volta del Pomo d’oro, con Francesco Corti nella doppia veste di direttore e clavicembalista. Dal 2012, Il Pomo d’oro si è distinto per le interpretazioni autentiche e dinamiche di opere e pezzi strumentali del periodo barocco e classico e i suoi musicisti sono tra i più noti nell’interpretazione con strumenti d’epoca.

I biglietti sono in vendita su TicketOne e presso la biglietteria del Teatro della Pergola. Per maggiori informazioni fare riferimento al sito internet www.amicimusicafirenze.it.