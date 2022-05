Hugo Race il minilive a Controradio

By

Once upon a time in Italy è il nuovo album di Hugo Race. Il cantautore (che ha fatto parte tra gli altri del gruppo di Nick Cave and the Bad Seeds) è stato intervistato per l’occasione da Davide Agazzi.

Il nuovo album di Hugo Race “Once Upon A Time In Italy” uscito venerdì 8 aprile su uscito venerdì 8 aprile su Santeria/Audioglobe è un tour de force musicale e lirico.

Registrato con la sua band Fatalists e le guest star australiane Georgia Knight e TJ Howden, l’album contiene 10 nuove canzoni fortemente emotive e una cover – Hurdy Gurdy Man di Donovan. Questo album speciale è stato realizzato durante gli anni di isolamento 2020-22 e, nella sua versione europea, include un EP bonus di 4 tracce in versione italiana.

Hugo è una leggenda vivente dell’underground internazionale, ex-Bad Seeds, ex degli Oz postpunkers The Wreckery e dal 1989 un produttore anticonformista, oltre che performer e songwriter con Dirtmusic e The True Spirit.

Queste le prossime date del tour confermate: