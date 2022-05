🎧Pnrr, presentati i 18 progetti di rigenerazione urbana sul territorio

By

Il Piano ammonta ad un totale di 2.5 miliari di euro, di cui 157 milioni destinati alla CittĂ Metropolitana di Firenze. Per Nardella, “senza una diminuzione del costo delle materie prime, salta il Pnrr in Italia”.

In Podcast l’intervista a Nardella sui progetti finanziati dal Pnrr, a cura di Lorenzo Braccini. Â

Il sindaco di Firenze Dario Nardella e alcuni primi cittadini della CittĂ Metropolitana hanno presentato i progetti di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr (Piano di Ripresa e Resilienza), sul territorio.

Le Risorse, per i 18 progetti di rigenerazione urbana, sono cosĂŹ suddivise: ‘Sport e Benessere’ (sette interventi) e ‘Cultura e Inclusione sociale (undici). I fondi del Pnrr sono integrati per alcuni progetti da risorse proprie degli enti e da altri piani di finanziamento. Tra questi la riqualificazione dello stadio Comunale Artemio Franchi di Firenze, la nuova piscina comunale a Rimaggio, la piscina comunale a Figline Valdarno. Compreso anche la ComunitĂ di Mondeggi.

Il sindaco Nardella, parlando con i giornalisti, ha espresso la necessitĂ che il Governo intervenga sull’aumento del costo delle materie prime. Inotlre, ha spiegato sempre Nardella, il Pnrr servirĂ anche per completare il progetto di riqualificazione dello stadio Comunale Artemio Franchi: altri 55 milioni, oltre ai 95 giĂ previsti.

“Con questi 55 milioni copriamo tutto il fabbisogno per rifare lo stadio – ha spiegato Nardella ai giornalisti -. Entro la metĂ di giugno deve essere consegnato il progetto di fattibilitĂ tecnico-economica sulla base del risultato del concorso internazionale da parte dello studio che ha vinto, Arup, poi indiremo una conferenza dei servizi molto rapida per ottenere un parere preliminare positivo il che ci permetterĂ di andare direttamente al progetto definitivo. Nei prossimi giorni il Comune di Firenze deciderĂ se procedere direttamente ad un appalto integrato al momento del progetto definitivo in modo da assegnare subito i lavori, e quindi fare il progetto esecutivo, cioĂš l’ultimo step alla fine, oppure se finire tutta la progettazione ed appaltare i lavori dopo il progetto esecutivo. Abbiamo due opzioni: o appalto integrato, progetto definitivo, assegnazione dei lavori oppure prima progetto definitivo, poi progetto esecutivo e poi facciamo l’appalto”.