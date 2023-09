Hound Dog Festival terza edizione

Hound Dog Festival: da venerdì 1° a domenica 3 settembre all’Ultravox Firenze – lo spazio estivo del Parco delle Cascine – tre giorni di autentico rock’n’roll, surf, rockabilly e atmosfere anni ‘50… Concerti e dj set ma anche scuola di ballo, barber shop, tattoo shop, auto d’epoca, memorabilia e molto altro. Tutto a ingresso libero.

Il live d’inaugurazione di venerdì primo settembre (dalle ore 17) è nel segno del rockabilly, con Blasco & His Bottle Rockets, seguiti a ruota dal black rock’n’roll dei Basement Boppers. Tra un concerto e l’altro, la consolle è nelle mani di Dj Little. Dalle 21.30 spazio a Twist & Shout, evento vintage itinerante che sorprende e diverte migliaia di fan in tutta Italia.