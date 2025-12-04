Guano Padano in concerto al Pinocchio Jazz di Firenze, sabato 6 dicembre. Il trio presenta l’ultimo album “La Giostra”, registrato dal vivo a Jazz a Forlì nel 2024, con la straordinaria partecipazione di Enrico Rava.

Guano Padano è un ensemble unico nel panorama musicale italiano e internazionale, fondato nel 2007 da tre eclettici esploratori di territori musicali diversi. In questi anni il gruppo ha calcato i palchi di mezzo mondo, collaborando con artisti del calibro di Mike Patton, Calexico, Marc Ribot, Gary Lucas, Bill Frisell, Sam Amidon, Vinicio Capossela, Enrico Rava, solo per citarne alcuni. La loro musica fonde melodie ispirate alle colonne sonore “spaghetti western” di Morricone con i ritmi pulsanti del surf-punk, le atmosfere malinconiche del Tex-Mex, l’improvvisazione e visioni psichedeliche anni Sessanta. Un percorso immaginario che attraversa idealmente l’America e la Pianura Padana, tra paesaggi sognanti fortemente evocativi dove perdersi e ritrovarsi in quella terra di confine dove ogni nota è viaggio e la musica diventa racconto. Il trio presenta il suo ultimo album “La Giostra”, registrato dal vivo a Jazz a Forlì nel 2024, con la straordinaria partecipazione di Enrico Rava.

Alessandro “Asso” Stefana chitarra, steel guitar

Danilo Gallo basso elettrico

Zeno De Rossi batteria

Apertura ore 21.00

Inizio concerti ore 21.30

Ingresso Riservato Soci ARCI e UISP

Biglietto intero 15€/Eventi speciali 18€

Ingresso gratuito under25 fino a esaurimento posti disponibili

I biglietti si acquistano la sera del concerto. Prenotazione posti riservati facoltativa con un supplemento di 2€ a persona inviando una mail entro il venerdì a [email protected]