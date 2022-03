Grosseto, aggredirono tifoso: padre e 2 figli puniti con Daspo

Grosseto – Lo scorso dicembre aggredirono uno spettatore che stava assistendo una partita di calcio tra giovanissimi. Daspo per 5 anni al padre, per 3 ai figli. L’uomo riportò un trauma cranico e alcune lesioni per le quali fu necessario il ricovero.

Il questore di Grosseto ha emesso un provvedimento di daspo sportivo nei confronti di un uomo e dei suoi due figli, uno dei quali minorenne, che si sarebbero resi responsabili di un’aggressione ai danni di uno spettatore che stava assistendo a una partita di calcio, categoria giovanissimi, in un impianto sportivo della provincia di Grosseto, a dicembre scorso.

Per il padre è scattato il divieto di accesso agli impianti sportivi che avrà una durata di 5 anni, mentre per i figli di 3. Secondo quanto ha spiegato la polizia, al termine dell’incontro lo spettatore avrebbe chiesto a un giocatore di scusarsi per un “gesto antisportivo e poco educato che aveva rivolto al pubblico durante la partita”, venendo poi “aggredito verbalmente e fisicamente dallo stesso giocatore, dal padre e dal fratello”. L’uomo riportò un trauma cranico e alcune lesioni per le quali fu necessario il ricovero.

I daspo disposti dal questore a Grosseto, sono stati gravati dalla ulteriore misura dell’obbligo di presentazione negli uffici della polizia durante il primo tempo delle partite casalinghe ed in trasferta, disputate dalla squadra in cui milita il giovane calciatore.