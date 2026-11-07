Grimaldi, Patrizia Pepe e Dixie in amministrazione giudiziaria, il governo intervenga

“Dopo sei mesi di presidio dei lavoratori della stireria L’Alba e proteste fino alle boutique di Patrizia Pepe e Dixie, è stata disposta l’amministrazione giudiziaria nei confronti dei due marchi. I primi in Toscana, dopo quelli commissariati dalla procura di Milano”. Lo dichiara Marco Grimaldi, vicecapogruppo di Avs alla Camera.

“Ho più volte portato questa vertenza alla Camera ma la ministra Calderone e il ministro Urso non hanno mai dato risposte né preso parola – prosegue – È una vittoria enorme, dopo il ricollocamento dei lavoratori nel rispetto dei loro diritti e il permesso di soggiorno per sfruttamento. Si afferma un principio: dove c’è neo-schiavismo, i brand non possono limitarsi a spostare le commesse, devono garantire lavoro dignitoso lungo tutta la filiera. La responsabilità sociale non si può appaltare. Ora questa vertenza non può restare solo sulle spalle dei lavoratori e delle procure, il Governo e il Parlamento devono far finire il neo-schiavismo nelle filiere del made in Italy”.