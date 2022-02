Green pass: docenti e amministrativi scrivono lettera a Università Firenze per chiedere stop uso

“L’esclusione dal lavoro senza motivazioni disciplinari e la correlata privazione economica cui stanno andando incontro sono atti fortemente lesivi dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione” si legge, tra le altre cose, nella lettera.

Una lettera aperta per chiedere l’abbandono dello strumento del Green pass in ambito universitario: l’ha diffusa oggi il Coordinamento dignità, libertà e diritto al lavoro dell’Università di Firenze, composto da professori e personale d’ateneo, in occasione della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico, a cui ha preso parte, fra gli altri, anche la ministra per l’Università e la ricerca, Maria Cristina Messa.

“Ci sembra doveroso ricordare – si legge nella lettera – che in questo momento alcuni dei nostri colleghi hanno ricevuto l’avviso di sospensione dal lavoro perché non in possesso dei requisiti per l’ottenimento del Green pass rafforzato. L’esclusione dal lavoro senza motivazioni disciplinari e la correlata privazione economica cui stanno andando incontro sono atti fortemente lesivi dei diritti fondamentali sanciti dalla nostra Costituzione, tenuto anche conto che non sarà loro concesso neanche l’assegno alimentare, erogato perfino a coloro che sono sospesi dal servizio per gravi colpe”.

Dunque, si legge ancora, “in un momento in cui le curve epidemiche del virus Sars-Cov-2 indicano chiaramente una diminuzione del contagio”.

“Adesso -conclude la lettera- non possiamo che auspicare che gli organi decisionali dei nostri Atenei prendano coscienza della gravità della situazione e che l’Università torni quanto prima ad essere luogo di ricerca e scambio di idee fra persone libere”.