Grave incidente a Firenze: donna in bici ricoverata in prognosi riservata

Firenze grave incidente – Lo scontro alle 8,45 stamani tra una Jeep e una Volvo che a causa dell’urto hanno colpito una bicicletta su cui stava transitando una donna di 51 anni.

Una donna è stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata coinvolta in un grave incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 8.45 a Firenze, in via Leonardo Da Vinci all’incrocio con via Fra’ Bartolomeo. La 51enne viaggiava in sella a una bici che è stata urtata da un’auto dopo che la vettura si era scontrata con un altro veicolo, secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale come riporta una nota di Palazzo Vecchio.

Per cause ancora da accertare, si spiega, una Jeep e una Volvo, condotte entrambe da donne, rispettivamente di 47 e 53 anni, si sono scontrate e una a seguito dell’urto subito a sua volta ha colpito una bicicletta che stava transitando. La conducente della bici è stata portata in ospedale in codice rosso. Per le operazioni di soccorso e i rilievi in corso la strada è stata chiusa per circa tre ore. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili urbani.