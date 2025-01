God Of The Basement in concerto al Glue di Firenze

I God Of The Basement presentano dal vivo, in anteprima, il nuovo album intitolato “Wathever, disco breve”, al Glue di Firenze, sabato 25 gennaio. In apertura X and Her

I fiorentini God Of The Basement, stanno per tornare con un nuovo album, il terzo, in uscita il prossimo 7 febbraio per Stock-a Production intitolato “Whatever, disco breve”; si tratta di una significativa svolta nel percorso artistico della formazione che per la prima volta decide di utilizzare il cantato in lingua italiana. Il lavoro è anticipato dal singolo “Misera” che potete ascoltare da questa settimana anche sulle frequenze di Controradio.

Attivi dal 2016 i God Of The Basement sono composti da Tommaso Tiranno (voce), Enrico Giannini (chitarra e sampling), Rebecca Lena (basso e visual art) e Alessio Giusti (batteria).

God Of The Basement opening X and Her: sabato 25 gennaio, apertura porte ore 22.00, inizio live GOTB: ore 23.30; aftershow: djset Ingresso gratuito per i soci Glue/US Affrico (costo tessera 2024/2025 15 €)

Prossimi live al Glue nel mese di Febbraio:

SABATO 1

NOTHING FOR BREAKFAST: i Nothing For Breakfast tornano per presentare il nuovissimo EP intitolato “Tiny Tunes from Soberland”, sotto licenza dell’altrettanto nuova etichetta fiorentina Grancasino Records. Tiny Tunes from Soberland è un macro EP di sette tracce che con una magia un po’ punk riescono a coniugare il cabaret e la psichedelia, in perfetto stile Nothing For Breakfast. Sempre diversi, ma inconfondibili.

SABATO 8

BUNUEL: nuovo album Mansuetude

SABATO 15

I FIUMI + AUGE

SABATO 22

METROPOLIS