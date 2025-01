UZBEKISTAN – ALLA CORTE DI TAMERLANO

Da domenica 13 aprile 2025 a domenica 20 aprile 2025. LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL GIORNO 06 FEBBRAIO 2025 O A ESAURIMENTO POSTI

Sulla rete che collegava l’antica Ch’ang-an a Bisanzio dove per settecento anni, dal II secolo a.C., si sono svolti i commerci della seta, l’Uzbekistan si annida nel cuore dell’Asia. Culla di antiche civiltà, sintesi di Oriente e Occidente, del mondo nomade e delle steppe, di quello stanziale e colto dei grandi imperi. L’eredità artistica più significativa che sopravvive in Asia Centrale è la sua architettura; alcuni degli edifici religiosi islamici più belli ed audaci del mondo si possono ammirare in Uzbekistan.

Un viaggio in compagnia di Raffaele Palumbo.