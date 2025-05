www.controradio.it Gli Enti locali di Firenze si mettono insieme per chiedere il riconoscimento della Palestina Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:34 Share Share Link Embed

Avviato il percorso di costituzione della Rete degli Enti locali per i diritti del popolo palestinese. Nel nome del diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli, la Rete si propone di fare pressioni per il riconoscimento dello stato palestinese.

La Rete Pace e Giustizia in Medio Oriente, dopo l’approvazione negli ultimi mesi da parte di molti comuni ed enti locali della Città Metropolitana di Firenze e limitrofi, dell’Ordine del giorno per il Riconoscimento dello Stato di Palestina, si è fatta promotrice di dare continuità a quell’ordine del giorno, riunendo quegli Enti e proponendo un documento unitario in cui riconoscersi per creare una vera e propria Rete degli enti locali per i diritti del popolo palestinese, “per il diritto internazionale e per la coesistenza pacifica dei popoli”.

Il documento prevede un piano che punta a promuovere l’organizzazione di iniziative culturali e di sensibilizzazione sulle attività di solidarietà con il popolo palestinese che stimolino una maggiore consapevolezza delle condizioni di vita nel Territorio Occupato Palestinese sia nella cittadinanza sia nelle Istituzioni. Oltre a questo, tra gli impegni previsti, c’è, coordinare e costruire progetti di solidarietà e cooperazione allo sviluppo, promuovere gemellaggi e percorsi di solidarietà tra gli Enti aderenti e le municipalità e gli Enti locali palestinesi, nell’ottica della costruzione di una convivenza pacifica dei popoli, del rifiuto del terrorismo e dei crimini di guerra.

“La Rete promuove inoltre – come si legge nel documento che verrà approvato nelle Giunte o nei Consiglio Comunali dei vari Enti coinvolti – attività di sostegno e sensibilizzazione a favore di ogni iniziativa volta ad esigere il rispetto immediato del cessate il fuoco, la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani ancora nelle mani di Hamas, la protezione della popolazione civile di Gaza e la fine dell’Occupazione militare, dell’espansione degli insediamenti illegali dei coloni e delle violenze e violazioni dei diritti umani in Cisgiordania, la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi e sicuri senza restrizioni all’interno della Striscia, e azioni che richiamino la centralità del Diritto Internazionale e degli Organismi internazionali che lo rappresentano”.

Si parte da una base di oltre venti Comuni interessati, che nelle prossime settimane porteranno il documento in discussione nei propri Consigli Comunali o nelle Giunte, per far partire l’iter di costituzione della rete.

Nell’intervista che puoi riascoltare parla Gianni Toma, vice presidente del Cospe, tra i promotori dell’iniziativa.