🎧 Entro il 2025 oltre 300 alloggi Erp ristrutturati e pronti da consegnare agli aventi diritto

Partiti i lavori per la ristrutturazione di oltre 300 alloggi ERP a Firenze, da consegnare entro la fine dell’anno, massimo i primi del 2026. “Uno sforzo senza precedenti”, così l’assessore comunale alla Casa Nicola Paulesu rispetto a una delle azioni principali della giunta Funaro per rispondere alla crisi abitativa.

Passi avanti nell’Edilizia Residenziale pubblica. Il Comune cala la carta della ristrutturazione di 230 edifici cosiddetti di risulta, ossia rimasti vuoti, per un totale di 6 milioni di euro deliberati già in marzo di quest’anno dalla giunta, prima tranche di venti previsti in un piano triennale di investimenti per dare una risposta alle tante famiglie in graduatoria.

Casa SPA ha già provveduto ad individuare le ditte tramite bando che, entro la fine dell’anno, massimo inizio 2026 consegneranno gli alloggi riqualificati. A questi, fa sapere l’assessore alla casa Nicola Paulesu, si andranno ad aggiungere quelli ristrutturati con risorse ordinarie, circa una centinaio. Dunque oltre 300 residenze in totale per far fronte all’emergenza abitativa nel capoluogo fiorentino e per la quale si prevede una seconda tranche da 7 milioni nel 2026 e una terza di ulteriori 7 milioni nel 2027.

“Firenze deve essere una città da abitare, la casa dove costruire il proprio progetto di vita, un bene alla portata di tutti”, commenta Paulesu, che usa il metro nazionale ed Europeo per valorizzare ancora di più lo sforzo di questa e della passata amministrazione rispetto a una criticità che ha ampi confini. Il costo in media di una ristrutturazione si aggira tra i 25 e i 30mila euro e già nello scorso mandato Palazzo Vecchio aveva messo in campo un piano straordinario per la ristrutturazione di alloggi ERP attraverso fondi PON metro, destinando circa 5 milioni di euro di risorse straordinarie che si sono aggiunti ai fondi correnti, andando a recuperare circa 500 alloggi tra il secondo semestre 2023 e il 2024.