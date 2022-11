Gkn, prosegue la protesta dei lavoratori in Palazzo Vecchio. Consiglio Comunale ancora ‘Sospeso’

Firenze, nottata tranquilla a Palazzo Vecchio dove alcune decine di operai della ex Gkn hanno messo in atto una protesta all’interno della sede del Comune di Firenze dal primo pomeriggio di ieri, giorno di seduta del Consiglio comunale.

Non si sono verificati problemi di ordine pubblico, gli operai della ex Gkn si sono sistemati tra la sala bar, la sala Macconi e il Salone dei Duecento, dove si svolge l’assemblea cittadina.

Insieme a loro diversi consiglieri, in particolare di Pd (tra cui Laura Sparavigna, Mirco Rufilli e Donata Bianchi) e Sinistra Progetto Comune (Dmitrij Palagi e Antonella Bundu). Presenti anche gli assessori Benedetta Albanese (con delega al lavoro) e Cosimo Guccione (con delega allo sport). Secondo quanto appreso non sono stati fatti significativi passi in avanti, motivo per cui la protesta continuerà.

Una protesta possibile perché il Consiglio comunale risulta sospeso, come da volontà del presidente Luca Milani: questo fa sì che le aule non debbano essere liberate dalla polizia municipale.

La situazione potrebbe variare nel momento in cui a Milani (che sta continuando a cercare un accordo) subentrerà il vicepresidente del Consiglio comunale Emanuele Cocollini che, come da lui dichiarato, ha “intenzione di verificare il numero legale e subito dopo, in caso di assenza di consiglieri, di chiudere subito la seduta e dare mandato alla polizia municipale di liberare le sale”.