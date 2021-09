Gkn, Conte: Dl delocalizzazioni è tassello, non soluzione

Il presidente M5s Giuseppe Conte, arrivato alla Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), si è soffermato a parlare fuori dai cancelli coi rappresentanti rsu che gli hanno illustrato la situazione.

Il decreto delocalizzazioni “non può avere effetto retroattivo e non può risolvere questo problema, ma sicuramente deve essere un tassello che va a integrare una serie di misure che ci devono consentire di gestire quanto più efficacemente le crisi di impresa”. lo ha dichiarato il presidente M5s, Giuseppe Conte, dopo aver fatto visita ai lavoratori della Gkn di Campi Bisenzio (Firenze).

“Dobbiamo anche rivedere la legislazione sull’amministrazione straordinaria – ha aggiunto Conte – è un po’ datata, un po’ vecchia, occorre una manutenzione per rafforzare ancor di più la prospettiva della continuità aziendale e poi un altro strumento, che anche nell’esperienza di governo passata ho valutato l’importanza perché all’estero lo usano molto, è il salvataggio da parte dei lavoratori, cioè consentire, favorire che si formino cooperative dei lavoratori che con varie agevolazioni finanziarie possano dare continuità all’azienda”

Conte ha poi reso noto che “ci sarà il 20 settembre un tavolo convocato al Mise da tutti gli attori interessati che speriamo possa scongiurare quello che è un preannunciato licenziamento collettivo. Con la strumentazione legislativa attuale c’è difficoltà a contrastare un’iniziativa della singola azienda di dismettere in blocco e cessare le attività”. Lo ha detto

Conte ha assicurato sostegno affermando che “il M5s è compatto con voi”. Dopo circa un quarto d’ora è ripartito per andare a un evento elettorale a Sesto Fiorentino. Quando è arrivato Conte la vice ministra Alessandra Todde, che aveva varcato i cancelli per parlare coi licenziati, è tornata fuori per andare a incontrare il leader del suo partito. Con Conte c’era l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede che non ha fatto dichiarazioni.