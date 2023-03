Giunta Comunale approva progetto per volontari per la sicurezza in piazze e giardini di Firenze

Firenze, il nuovo progetto dell’assessora Albanese approvato dalla Giunta Comunale prevede un potenziamento degli interventi di prevenzione e sicurezza nelle piazze e nei giardini fiorentini tramite il volontariato.

‘Volontariato per la sicurezza’ è il nome del progetto preparato dall’assessora alla sicurezza urbana Benedetta Albanese per potenziare gli interventi negli spazi cittadini attraverso un accordo di collaborazione con le associazioni del terzo settore. Una delibera approvata in giunta dà il via al progetto che selezionerà tramite un avviso pubblico le associazioni adatte a un ulteriore monitoraggio delle aree pubbliche. Si prevede anche un rimborso delle spese sostenute da chi avrà l’incarico. Una nota di Palazzo Vecchio specifica che questa delibera servirà ad ampliare la rete dei soggetti pubblici e privati già coinvolti, a vario titolo, nel sistema fiorentino della prevenzione.

“Il progetto è pensato per dare maggiore presenza e attenzione agli spazi pubblici, in particolare alle aree verdi dei nostri quartieri – ha spiegato Albanese – in un orario in cui c’è maggiore frequentazione, come gli orari pomeridiani e serali. Anche in questo caso gli spazi verranno individuati insieme ai Quartieri che, con la polizia municipale e l’assessorato alla sicurezza, hanno un punto di vista attento e puntuale sul territorio per individuare i luoghi che hanno maggiore necessità, con la possibilità di aggiornarli nel tempo in base ai bisogni che emergono”.

Il capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio Federico Bussolin insieme al commissario fiorentino Federico Bonriposi hanno espresso il loro dissenso nei confronti del progetto in una nota. “Se una proposta come quella del progetto ‘Volontariato per la sicurezza’ l’avesse fatta la Lega si sarebbe subito urlato a sinistra alla formazione delle cosiddette ‘ronde’ e si sarebbe alzato subito il pericolo fascista, adesso invece che si alza il progetto a sinistra diventano magicamente ‘volontari per la sicurezza’. E’ bastato cambiare qualche parola e subito tutto diventa normale, ovvio e presentabile”. Si sono inoltre chiesti se il via al progetto significhi “il fallimento del progetto del vigile di quartiere e se i ‘volontari per la sicurezza’ sono una evoluzione dei cosiddetti ‘vigilini’. Meglio chiarire subito e capire prima che arrivino sorprese inaspettate per i cittadini”.