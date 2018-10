‘Giovanisì Live’: giovedì 11 diretta Facebook sui voucher per l’alta formazione

Firenze, nuovo appuntamento, giovedì 11 ottobre alle 14.30, con “Giovanisì Live: aggiornamenti e risposte in diretta Facebook dallo staff di Giovanisì”

“Giovanisì Live” è un format pensato per informare sulle opportunità offerte dal progetto della Regione per l’autonomia dei giovani, affiancando ai canali tradizionali (numero verde e mail) quelli più innovativi e youth friendly come Telegram, Messenger e, appunto, Facebook Live.

Nei 10 minuti della diretta, sulla pagina Facebook di Giovanisì, lo staff di Giovanisì fornirà aggiornamenti e risponderà alle richieste e ai commenti in diretta degli utenti.

Nell’appuntamento di giovedì (tredicesimo della serie) si parlerà dei voucher per l’alta formazione: in particolare, verranno illustrati i bandi per master e dottorati di ricerca all’estero (attivi fino al 15/11/2018) e il bando per master in Italia (attivo fino al 12/11/2018) .