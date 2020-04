Giovani e sport, lo spirito di squadra tra le mura di casa e sui social

Allenamenti in casa, video chiamate con i compagni e gli allenatori, iniziative sui social per tenere vivo lo spirito di squadra, sono alcuni dei momenti che in queste settimane condividono molti dei ragazzi e delle ragazze dei settori giovanili delle varie discipline che hanno dovuto interrompere sport e campionati e affrontare l’isolamento domestico riorganizzando tempi e spazi in una fascia di età in cui lo sport è fondamentale non solo per il fisico ma anche per la crescita sociale ed individuale.