Giornata mondiale sulla Sla, iniziative Aisla in Toscana

Firenze, al via da oggi le iniziative promosse in Toscana da Aisla per la la Giornata mondiale sulla Sla che cade il 21 giugno, nel solstizio d’estate, data scelta per esprimere “la speranza in un punto di svolta per quel che riguarda la ricerca delle cause, dei trattamenti e delle cure efficaci per sconfiggere finalmente la malattia”.

‘Dietro il tempo che scorre, c’è sempre una persona’ il titolo degli eventi promossi dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica. Si parte da Piombino (Livorno) con ‘Thalas mare & vento – il grande abbraccio’, manifestazione promossa dai volontari Aisla di Piombino con la collaborazione della cooperativa l’Ormeggio Marina di Salivoli, l’aiuto dello Yacht club Marina di Salivoli, il contributo di molti donatori e il patrocinio di Asl Toscana Nord Ovest, Comune e Regione Toscana.

In programma stasera, al porto di Salivoli, la cena sociale di Aisla e lo spettacolo dei Jubilation gospel choir (ingresso gratuito). Domani invece, dalle 10, al via la Veleggiata: molte imbarcazioni, tra cui un caicco, accoglieranno le persone con Sla e le loro carrozzine per trascorrere una giornata tra le onde e il vento.

Il 21 giugno invece a Firenze, a Villa Chellini, cena di solidarietà presentata da Fabrizio Corsi con la partecipazione del baritono Mikulchyc, del comico e imitatore Andy Bellotti, del cantante Franco Ciucchi e della Jack Straw’s Castle.

A livello nazionale Aisla promuove poi per il 22 giugno il webinar ‘Percorso per la comunicazione aumentativa alternativa nella persona con Sla’ che focalizza l’attenzione sul ruolo e sul valore che lo strumento di comunicazione assume per la persona. Per il programma dettagliato degli eventi: AISLA