Centrodestra con Casdapound e Novax per espugnare Lucca

Lucca, apparentamento ufficiale in vista del ballottaggio tra il candidato unitario del centrodestra Mario Pardini, che al primo turno è arrivato secondo con il 34,35%, Fabio Barsanti, e Elvio Cecchini.

Barsanti, già in pista nel 2017 con Casapound, è un ex consigliere comunale, sostenuto dalle liste Difendere Lucca, Centrodestra per Barsanti e Prima Lucca-Italexit con Paragone, ha ottenuto il 9,46%. Cecchini invece ha ottenuto il 2,96% con il sostegno di liste civiche.

Oltre a questi due apparentamenti, Pardini potrà contare sull’appoggio esterno di Andrea Colombini, il candidato sindaco sostenuto dalla galassia ‘No vax’, il quale pur non avndo sottoscritto ufgficialmente alcun accordo, ha però ha dato chiara indicazione ai suoi elettori di votare compatti per Pardini.

“Sono talmente disperati che raschiano il fondo del barile della destra più estrema, addirittura di quella con espliciti richiami al neofascismo, per provare a vincere – È il commento di Simona Bonafè – non hanno altra scelta che l’apparentamento. Manca un vero progetto per Lucca e dopo mesi di bugie regalano ai cittadini l’ennesima beffa: una associazione sconnessa e senza futuro. Verso un passato buio e pericoloso. Verso frange estremiste che farebbero fare enormi passi indietro ad una città ricca di idee ed ideali, che merita il meglio delle nostre forze e del nostro impegno. Resta evidente che il centrodestra – conclude Bonafè – ha solo sete di poltrone e potere. Come dimostra questo ultimo sgangherato gesto”.

“A Lucca, per il ballottaggio, il centrodestra si allea con Casapound. I candidati di Meloni, Salvini e Berlusconi scendono quindi a patti con ‘i fascisti del nuovo millennio’ – scrive su Twitter Laura Boldrini, deputata Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo – Hanno toccato il fondo. Sono pronti a tutto. Una scelta inquietante!”.

“Anche per questo noi appoggeremo il candidato del centrosinistra – scrive su twitter il leader di Azione Carlo Calenda a proposito del sostegno di Casapound al candidato di centrodestra a Lucca.