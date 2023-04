Giornata mondiale della libertà di stampa Ast insieme agli operai Gkn

Firenze, il 3 maggio si festeggerà una giornata in virtù della libertà di stampa organizzata dalla Ast, parteciperanno i anche gli operai dell’ex fabbrica Gkn molto legati all’associazione.

Il 3 maggio l’Associazione Stampa Toscana ha organizzato la Giornata mondiale per la libertà di stampa 2023, alla ex Gkn di Campi Bisenzio. “Un altro segno di vicinanza alla lotta dei lavoratori della fabbrica, che è stata teatro, dall’estate del 2021, di una difficile vertenza che, riporta una nota, “i giornalisti toscani hanno seguito con grande attenzione, e che il sindacato, come sottolinea il presidente, Sandro Bennucci, ha sposato da subito, proponendosi di essere “scorta mediatica” di chi difende i diritti e la dignità del lavoro”.

Nell’ottobre del 2021, lo stesso Collettivo di fabbrica aveva dato vita ad un incontro-assemblea con i giornalisti, dove si era tenuto un confronto a cuore aperto sulle condizione di lavoratrici e lavoratori in due settori diversi, ma entrambi vittime di fenomeni di precarietà e sfruttamento. Anche l’Associazione ha aderito a svariate iniziative promosse dai lavoratori, l’ultima in ordine di tempo è la manifestazione dello scorso 25 giugno a Firenze.

Inoltre, viene ricordato che per la Giornata mondiale per la libertà di stampa la Fnsi promuove un evento nazionale a Conselice (Ravenna), mentre altre iniziative sono previste a Napoli, Roma, Milano, Venezia.